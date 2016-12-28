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距離年底封關還有3個交易日，但人民幣貶勢未減反增。人民幣兌美元在岸價夜盤正式跌破7的整數關卡。至晚間10點半，人民幣在岸價跌至7.0034元，在創新低。

離岸人民幣也持續擴大跌幅，來到6.9796元，再刷新歷史新低。

(工商)