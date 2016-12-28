華郵轉虧為盈 將增加採訪團隊

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華郵在電子化後，不斷更新內容增設採訪團隊，在全球報業獲利下降之際，逆市上揚。（圖截自華郵）

在報業收益日趨下降之際，《華盛頓郵報》逆市上揚，3年前被亞馬遜創辦人傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）收購華郵，2016年將轉虧為盈，並且將擴大新聞部門陣容。

據法新社報導，華郵發行人費德‧萊恩（Fred Ryan）本月給其同仁的備忘錄稱，華郵受益於電子化努力（digital efforts）對報社有所助益，並將在明年展開新行動。

萊恩在備忘錄中稱：感謝團隊傑出工作表現，華郵今年不僅獲利而且成長。「這強化我們對具有質量新聞為可行商業模式外，在今年成功的基礎下將投資新行動。」

萊恩表示，今年新聞部門陣容今年比去年擴大，明年將更大。華郵將成立新的「快速反應調查小組」，該小組添加於調查小組，並將招募更多新血分配在影音、突發新聞和其他新聞領域。

據統計，華郵採編人員將增加60個職位，總數將增至750人。其主要對手《紐約時報》則有1300人。

萊恩說，華郵在2016美國大選中吸引更多在線讀者，在過去一年，突破各項流量紀錄，不但超越傳統競爭者，也超大型數位網站。

在美國每月不重覆訪客（unique visitors）逼近1億，全球則超過3000萬。過去1年，華郵流量成長近50%，華郵讀者解及美國及全球。萊恩還稱，過去1年訂閱收入成長超過1倍，1月迄今新訂戶成長75%。

在貝佐斯領軍下，華郵更新技術好讓網更完善，包括分析測量讀者反應，並配置相關廣告。當然華郵也透過谷歌、臉書等社群媒體擴大其流量及影響力。

(中時電子報)