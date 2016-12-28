疑涉柏林攻擊案 德警羈押突尼西亞男

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德國檢方今天表示，警方已羈押一名涉嫌與柏林耶誕市集卡車攻擊犯艾姆里（Anis Amri）有關係的突尼西亞人。艾姆里上週遭義大利警方擊斃。

德國聯邦檢察署發表聲明說：「艾姆里手機通訊錄中有這名40歲突尼西亞人的電話號碼。調查顯示，他可能涉及這次攻擊事件。」

德國聯邦員警搜索這名突尼西亞男子的住家及工作地點後，今天清晨將他收押。1051228

(中央社)