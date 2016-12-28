陳柏良的第一次 用心展現高度、格局

經紀公司為了舉辦陳柏良足球教室，製作了可愛的Q版人形立牌。（展逸提供）

足球教室準備陳柏良面具當小禮物。（展逸提供）

會場內立著陳柏良Q版人形立牌，小球員、家長、來賓人手一個陳柏良的大頭面具，親和力和帥氣兼具，很難想像這樣規格的訓練營，是在被譏為「足球沙漠」的台灣。陳柏良以足球教室踏出回饋家鄉的第一步，在他和團隊的用心之下，展現出「足球一哥」的高度、氣勢和格局。

其實，連敲定終身大事都沒有大肆宣揚，大家都知道陳柏良個性再低調不過。但要讓沙漠湧出甘泉，一哥必須「高調」，要讓到場的家長們知道，在台灣踢好足球可以像其他運動明星一樣風光，踢球「有前途」！也呼應他在足球教室中懇請家長支持孩子的足球夢，一起努力來改變並不友善的足球大環境。

陳柏良在去年底選擇經紀公司，回饋家鄉就是他評估的最大考量。做出決定後他說，能和王建民、陽岱鋼這些棒球巨星當師兄弟別有意義，表示足球在台灣沒有「卡細漢」。要讓家長支持孩子踢球，需要有這樣的「榜樣」。

細細咀嚼陳柏良和小球員分享的成長歷程，也有那麼一點味道。他在國中因為個頭小，踢得不開心，差點放棄足球，若非媽媽支持他繼續踢球，就不會有今天的「陳柏良」。

即使環境不好，台灣還是出了個陳柏良。因此當家長提問，會否覺得台灣的足球環境抹煞了球員的天賦，陳柏良這麼說：「很多球員都是從不好的環境中出來的，如果爸媽支持，我們一起堅持，或許有一天可以改變台灣的足球。」

一向嚴肅的陳柏良（右）面對小朋友提問，露出許多超級燦爛的笑容。（展逸提供）

這就是陳柏良，總是有種「苦行僧」的信念。而外界很少看到他在公開場合開懷大笑，這回卻在新市國小露出最多的笑容，也看得出陳柏良的用心，放下他的拘謹去和小朋友互動，卻又不失「偶像」大器。

「柏良葛格，你喜歡進很多球但輸掉比賽，還是沒進球但是比賽贏了？」面對小球員的提問，柏良的回答也很有獨特的style，「當然是贏球，贏球我們大家可以一起慶祝，我問你，如果你進很多球但是比賽輸了，你可以去慶祝嗎？」

團隊第一的道理，透過足球一哥的幽默詮釋別有一番說服力。陳柏良說，若說要在自己的足球教室強調什麼元素，那就是「團隊合作」，「我覺得這是足球最重要的部分，但學校不一定學得到的。」

(中時電子報)