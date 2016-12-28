李采妍三年不補習 希望入學如願進台大
新北市錦和高中學生李采妍參加台大希望入學計畫，錄取台大中國文學系。她是個孝順又熱心的孩子，即便再忙也會利用課餘時間從事社會服務，喜歡閱讀，選擇離家近的錦中，省下交通時間，運用零碎時間學習，如願錄取台大中國文學系。
李采妍是個孝順且熱心助人的孩子，當初選擇錦和高中是因為在學區內，也因為國中師長推薦這所學校，且離家很近，因此決定選擇錦中。
一開始上高中時不適應，覺得自己無法負荷高中學業的深與廣，後來跟著老師們的指導循序漸進，逐漸找到自己讀書的步調，省下交通時間，運用零碎時間也能完成很多進度，成績維持前五名。
且為了減輕家裡負擔，三年皆未補習，完全靠學校任課老師及該生自己的努力，還會利用課餘時間做社會服務。得知有台大希望入學的計畫，采妍非常感動及珍惜，期盼能藉由希望入學計畫，有機會改善家庭環境，延續社會對她的關心，服務更多需要幫助的人，貢獻己力。
因為她從小就很喜歡閱讀，對於文字有特別的敏銳度，藉由國中及高中的國文課學習，從中得到關於文學的許多面向，這使她更有動力去獲得新知識，以期自己能夠內化、運用，這次錄取中國文學系是她的第一志願，期許能在大學中發揮所長，也為在地升學的最佳典範。
(中時)
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