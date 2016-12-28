十三五期間 山西將組特大型煤炭集團公司

大陸官方在加強煤炭業去產能的同時，對於煤企的整合重組也在提速。根據日前出台的《山西省「十三五」綜合能源發展規劃》，在「十三五」期間，山西的煤礦將控制在900座以內，同時在已有煤炭大集團整合重組基礎上，研究探索組建特大型煤炭集團公司。

根據上述規畫，山西省的晉北、晉中、晉東三大煤炭基地和14個礦區將會嚴格控制新增産能，至2020年，山西的煤礦數量將控制在900座以內，煤炭産量控制在10億噸左右。

值得注意的是，在晉北、晉中、晉東三個大型煤炭基地內，山西省將以大型煤炭企業爲主體，按照「一個礦區原則上由一個主體開發，一個主體可以開發多個礦區」的原則，進一步加大資源整合、兼併重組力度，在已有煤炭大集團整合重組基礎上，研究探索分基地、分煤種組建世界一流、引領大陸的特大型煤炭集團公司。

(旺報)