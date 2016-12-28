十三五期間 山西將組特大型煤炭集團公司
大陸官方在加強煤炭業去產能的同時，對於煤企的整合重組也在提速。根據日前出台的《山西省「十三五」綜合能源發展規劃》，在「十三五」期間，山西的煤礦將控制在900座以內，同時在已有煤炭大集團整合重組基礎上，研究探索組建特大型煤炭集團公司。
根據上述規畫，山西省的晉北、晉中、晉東三大煤炭基地和14個礦區將會嚴格控制新增産能，至2020年，山西的煤礦數量將控制在900座以內，煤炭産量控制在10億噸左右。
值得注意的是，在晉北、晉中、晉東三個大型煤炭基地內，山西省將以大型煤炭企業爲主體，按照「一個礦區原則上由一個主體開發，一個主體可以開發多個礦區」的原則，進一步加大資源整合、兼併重組力度，在已有煤炭大集團整合重組基礎上，研究探索分基地、分煤種組建世界一流、引領大陸的特大型煤炭集團公司。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。