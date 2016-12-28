2016年中國網路企業收入預計達1.24兆元

我要評比

中國新聞網28日報導，中國資訊通信研究院預估，2016年中國網路企業收入，將達1.24兆元人民幣（下同），明年達到1.76兆元。據此估算，成長率將達40％以上。

網際網路在中國仍維持高速成長。據中國工業和資訊化部本周發表的資料，2016年中國電信業業務成長53％，但收入僅成長5.1％；軟體和資訊技術服務業收入成長15％；網路企業收入成長則超過40％。

中國資訊通信研究院28日在北京舉行2017年ICT深度觀察大型報告會。信通院產業與規劃研究聯網路產業研究部主任劉越稱，在網路強國戰略、「網路+」行動、寬頻中國戰略等推動下，網路行業呈現收入高速成長。

在全球網際網路市值前十名企業中，中國佔據四席，分別是阿里巴巴、騰訊、百度、京東，排名分別為第四、第五、第七、第十。前三位分別為谷歌、臉書（Facebook）、亞馬遜，都是美國公司。

(工商)