日本柏青哥之王 欲將菲律賓打造成下一個夏威夷

日本最大賭博機台製造商環球娛樂會長岡田和生周三表示，他打算讓菲律賓成為「下一個夏威夷」。岡田繼先前投資24億美元在馬尼拉打造全新復合式賭場度假村後，未來還打算在巴拉望及長灘島等度假勝地興建度假村，看準中國觀光客海外賭博商機。

(工商)