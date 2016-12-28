陳柏良足球教室問答錄

台灣足球好手陳柏良（圖）28日在新北市淡水新市國小舉辦足球教室，指導小選手們足球技巧，並分享從小到大踢球的心路歷程，傳承給年輕小將。中央社記者張新偉攝 105年12月28日

一向嚴肅的陳柏良（右）面對小朋友提問，露出許多超級燦爛的笑容。（展逸提供）

台灣「足球一哥」陳柏良28日在新北市淡水新市國小舉辦足球教室，他分享成長經歷也開放小球員、家長提問，妙語如珠，節錄問答內容如下：

Q：你最難忘的比賽？

Ａ：世界盃資格賽主場對馬來西亞之戰，我們最後沒有出線，因為我沒有把12碼球踢進…

Q：到職業隊最大的困境是什麼？

Ａ：困難的是要維持好的狀態，因為台灣沒有職業隊，有些訓練沒有那麼系統。但進去之後，環境會改變一個人，我知道自己很多地方不足，所以最早到球場，最晚離開，狀態就拉了起來。

Ｑ：進過最漂亮的一球？

Ａ：比起踢得很漂亮但球沒進，我寧願選踢得不漂亮但是進了。所以只要是進球，就是漂亮的進球。

Ｑ：你現在最欣賞的球員是誰？

Ａ：德國的厄齊爾，他有非常好的技術、無私的心，非常喜歡助攻。就像我現在在中華隊，我有沒有進球無所謂，最重要的是大家一起贏球的感覺。

Ｑ：小時候很矮有被歧視嗎？

Ａ：有，不過那時候我脾氣不好，別人不敢欺負我

Ｑ：跟隊友吵架要怎麼解決

Ａ：吵架是一定會的，因為足球是競技體育，但我跟隊友吵架的時候，就是當下會吵架。不可以把場上的東西帶到場下，或者有報復的心態。這邊吵完，把事情解決，隔天再見面，我們還是好的隊友、好的朋友。

Ｑ：是否覺得台灣足球環境會抹煞球員的天賦？

Ａ：也許大家都會這樣覺得，但我不這麼認為，很多球員都是從不好的環境中出來的，你們要堅持！

(中時電子報)