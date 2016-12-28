處女作搭檔劉文正 張盈真卻靠「海灘露出」才大紅

張盈真第一次拍電影就跟巨星劉文正合作，然直到拍了寫真集《單身女郎，雙人床》，大方露點才大紅大紫。(中時資料照片)

女星張盈真驚爆昨天已因哮喘引發心臟病過世，年輕觀眾或許不認識她，然張盈真卻在台灣寫真史上立下里程碑，90年代時，如天心、田麗等眾多女星搶拍性感寫真集，穿著清涼而三點不露對眾人來說已是相當大膽，然早在民國71年，張盈真已靠「無內裝白襯衫」爆紅，大尺度拍攝寫真集《單身女郎，雙人床》，是台灣露點寫真女星始祖。

其實，張盈真高中畢業後，即進入國立藝專(現國立台灣藝術大學)就讀，相當幸運，處女作便跟「國民男神」劉文正合作，演出電影《初戀風暴》，當年劉文正已是紅透半邊天，但她的話題性卻不輸男神，張盈真在電影裡穿著泳裝大展好身材，演技更受圈內人青睞，因此片約不斷，一年可接3、4部片，導演王童更是欣賞她，邀她與馬如風主演《策馬入林》，該片當年獲獎不斷，她也入圍了金馬獎最佳女主角獎，但角逐影后失利，輸給楊惠姍。

張盈真在電影圈有個好的開始，後續也持續耕耘，然一直離真正大紅差了一步，直到她拍了《單身女郎，雙人床》，而她尺度之大，拚過當年所有拍寫真的紅星，封面上張盈真上身僅穿著一件白蕾絲內衣，表情魅惑，讓人想入非非，這在當時已是相當「限制級」的畫面，遑論內頁，她穿著比基尼入鏡，身旁還有男模並肩，雖未互動，但已讓人看得臉紅心跳。

而真正引熱議的，是張盈真穿著白襯衫在海灘奔跑，衣衫被海水浸濕，底下竟沒穿任何東西，她更配合攝影師要求高舉雙手，直接大方露點，這是台灣寫真史上第一遭，可謂超尺度，然當時新聞局考量社會風氣，沒讓這本寫真大量發行，話題就在演藝圈內發酵，而這本寫真書當年已是物以稀為貴，數十年後的今天，《單身女郎，雙人床》寫真集已叫價到上千元，足見其指標意義。

(中時電子報)