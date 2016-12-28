親子音樂會 1／14台南口碑加演

《走吧！尋找最棒的自己》親子音樂會台南場將於1月14日演出。(風潮音樂提供)

《走吧！尋找最棒的自己》親子音樂會活動訊息。(風潮音樂提供)

被譽為2017年最值得期待的親子音樂派對，由風潮音樂及0615音樂共同製作《走吧！尋找最棒的自己》親子音樂會，8月首演以來，全台巡迴12場次，場場爆滿，2017年1月將走進桃園、台南巡迴加演，台南更將一連演出2場，期待更多台南人共襄盛舉。

即將在1月14日在台南美學館演出的《走吧！尋找最棒的自己》親子音樂會，是結合唱跳律動、創意戲劇、多媒體互動投影的跨界音樂派對，首演以來，佳評如潮，獲得許多家長及小朋友好評，「明明是很歡樂的音樂會，我卻頻頻紅了眼眶，每一首歌就像是女兒成長紀錄，感謝謝欣芷老師團隊讓孩子跟著音樂長大。」家長感性留言，也為音樂會做了最佳宣傳。

為孩子打造無數音樂的音樂製作人謝欣芷及原班音樂製作群，親手打造親子專屬音樂派對，黃金幕後製作團隊加上原創故事題材、多媒體互動科技的運用。

演出精選5張親子專輯的經典曲目，包括你我耳熟能詳的暢銷台灣囡仔歌《春天佇陀位》、2010年長距實體及數位的兒童音樂排行榜冠軍《幸福的孩子愛唱歌》，2013年新手爸媽寶典專輯《寶貝的呢喃歌》， 2015年親子旅遊陪伴專輯《走吧！唱歌旅行去》到2016年尋找勇氣與夢想的全新專輯《最棒的就是你》，延續一貫幸福滿溢氛圍，將再次席捲親子音樂圈。

音樂會中除了現場音樂演出、帶動唱跳、互動遊戲外，突破小型傳統音樂會格局，運用現今最夯的體感偵測科技及多媒體視覺亮點，營造大人小孩都能開心一起大聲齊唱的演唱會氛圍，讓爸爸媽媽與孩子們用音樂一同玩樂、一塊成長、一起創造美好記憶！

風潮音樂指出，桃園、台南口碑加演場，也推出公益團體回饋方案，詳情可洽風潮音樂02-22185881轉278、279。

(中時)