新疆4暴徒衝入縣委恐襲 全被擊斃

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圖為新疆墨玉縣縣委大院28日發生暴徒駕車衝入引發炸彈，4名歹徒全遭擊斃。（圖取自微博）

據大陸官媒報導，28日16時50分許，4名暴徒駕車衝入新疆墨玉縣縣委大院，引爆自製爆燃裝置，被現場安全人員當場全部擊斃。案件造成3名人員輕傷、1人死亡。目前，當地社會秩序平穩。

(中時電子報)