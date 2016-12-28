美國11月待過戶成屋銷售指數意外下滑

全美房地產經紀人協會（NAR）周三公布，11月待過戶成屋銷售指數經季節調整後，較10月下滑2.5％至107.3點，是今年1月以來最低點。華爾街日報調查分析師原先預期11月指數月增0.5％，不料實際數字下滑，主因是房貸利率及房價雙雙上升。若與去年同期相比，11月指數年減0.4％。

(工商)