揚棄偶像 喬治麥可歌聲留人間

英國流行樂天王喬治麥可在耶誕節當天過世，讓歌迷難以置信，留下一片嗟嘆。喬治麥可的音樂生涯橫跨1980年代至今，暢銷曲與優質作品不斷，清亮的靈魂樂聲讓人懷念。

喬治麥可（George Michael）在耶誕節當日驚傳於家中因心臟衰竭過世，享年53歲。歌迷難以置信之餘，也懷念他於1980年代一路至今創作與演唱的歌曲，在西洋流行樂壇有不可磨滅的地位。

美國「時人」（People）雜誌以喬治麥可80年代的照片為封面，追悼他對流行音樂的貢獻與生命的掙扎。

報導引述喬治麥可早期「轟」（Wham）二人組的攝影師克雷摩（Chris Craymer）的說法，「喬治麥可有才華，溫柔、敏感，是非常好的人。他對人類充滿同情心，性格與才華都相當卓越，我會懷念他。」

喬治麥可在用藥、酒駕與遊蕩等負面新聞後，於英國牛津深居簡出。時人引述他鄰居的說法，喬治麥可有點孤單，體重增加很多，極少見他外出，偶爾會前往附近酒吧，但不常去。近期只見他的同性伴侶法迪費瓦茲（Fadi Fawaz）出入。

「轟」的名曲「去年耶誕」（Last Christmas）已成喬治麥可生命的「最後耶誕」，他在創作路上努力拋離偶像包袱，人生路上也在保守與愛滋病蔓延的年代，對抗自我認同。

喬治麥可1987年推出首張單飛專輯「信念」（Faith），在英美兩地與全球都大受歡迎。單曲A Different Corner與I want your sex等都是宣示告別偶像的作品。

不過喬治麥可真正向偶像說再見的作品是1990年的專輯「Listen Without Prejudice Vol. 1」。他不再賣弄臉孔與身材，不拍音樂錄影帶，與唱片公司分道揚鑣，但留下Praying for Time和Freedom! '90等膾炙人口的成熟之作。

喬治麥可無畏嘲諷時政與自己，單曲Jesus to a Child悼念愛滋病逝的伴侶，Shoot The Dog嘲諷政客發動伊拉克戰爭，Outside嘲笑自己遊蕩廁所被警察逮到的糗事。

喬治麥可生命後期的音樂已全面轉向節奏藍調與爵士靈魂樂，Songs from the Last Century與Patience兩張專輯，雖不再有偶像的銷量，卻是樂迷珍藏的優質佳作。

喬治麥可意外離世，讓1980年代西洋流行音樂的黃金年代，又少了一位重量級人物。他生前就像好萊塢名人，飽受酒精與藥物之苦，卻無法自拔，結束短暫卻輝煌的一生。1051228

(中央社)