揚棄偶像 喬治麥可歌聲留人間

英國流行樂天王喬治麥可在耶誕節當天過世,讓歌迷難以置信,留下一片嗟嘆。喬治麥可的音樂生涯橫跨1980年代至今,暢銷曲與優質作品不斷,清亮的靈魂樂聲讓人懷念。

喬治麥可(George Michael)在耶誕節當日驚傳於家中因心臟衰竭過世,享年53歲。歌迷難以置信之餘,也懷念他於1980年代一路至今創作與演唱的歌曲,在西洋流行樂壇有不可磨滅的地位。

美國「時人」(People)雜誌以喬治麥可80年代的照片為封面,追悼他對流行音樂的貢獻與生命的掙扎。

報導引述喬治麥可早期「轟」(Wham)二人組的攝影師克雷摩(Chris Craymer)的說法,「喬治麥可有才華,溫柔、敏感,是非常好的人。他對人類充滿同情心,性格與才華都相當卓越,我會懷念他。」

喬治麥可在用藥、酒駕與遊蕩等負面新聞後,於英國牛津深居簡出。時人引述他鄰居的說法,喬治麥可有點孤單,體重增加很多,極少見他外出,偶爾會前往附近酒吧,但不常去。近期只見他的同性伴侶法迪費瓦茲(Fadi Fawaz)出入。

「轟」的名曲「去年耶誕」(Last Christmas)已成喬治麥可生命的「最後耶誕」,他在創作路上努力拋離偶像包袱,人生路上也在保守與愛滋病蔓延的年代,對抗自我認同。

喬治麥可1987年推出首張單飛專輯「信念」(Faith),在英美兩地與全球都大受歡迎。單曲A Different Corner與I want your sex等都是宣示告別偶像的作品。

不過喬治麥可真正向偶像說再見的作品是1990年的專輯「Listen Without Prejudice Vol. 1」。他不再賣弄臉孔與身材,不拍音樂錄影帶,與唱片公司分道揚鑣,但留下Praying for Time和Freedom! '90等膾炙人口的成熟之作。

喬治麥可無畏嘲諷時政與自己,單曲Jesus to a Child悼念愛滋病逝的伴侶,Shoot The Dog嘲諷政客發動伊拉克戰爭,Outside嘲笑自己遊蕩廁所被警察逮到的糗事。

喬治麥可生命後期的音樂已全面轉向節奏藍調與爵士靈魂樂,Songs from the Last Century與Patience兩張專輯,雖不再有偶像的銷量,卻是樂迷珍藏的優質佳作。

喬治麥可意外離世,讓1980年代西洋流行音樂的黃金年代,又少了一位重量級人物。他生前就像好萊塢名人,飽受酒精與藥物之苦,卻無法自拔,結束短暫卻輝煌的一生。1051228

