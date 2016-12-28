烏拉圭末代軍事獨裁者 阿爾瓦雷茲逝世

烏拉圭國防部周三表示，烏拉圭末代軍事獨裁者阿爾瓦雷茲（Gregorio Alvarez）在周三因心臟衰竭逝世，享年91歲。阿爾瓦雷茲在1973年軍事盼變後成立軍政府，並在1981至1985年間統治烏拉圭，但因獨裁期間違反人權，而在2009年遭法院判處25年監禁。

(工商)