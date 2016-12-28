看病不排隊還砍人，躁鬱症男子被收押

涉嫌在診所前砍人的宋姓男子28日下午落網，晚間被裁定收押禁見。（林宏聰翻攝）

高雄前鎮區1家診所，26日晚間發生看診掛號糾紛，34歲宋姓男子不滿被人糾正看病要排隊，竟返家拿西瓜刀，再回診所砍傷55歲莊姓男子，之後逃逸無蹤，警方28日下午持拘票逮獲宋嫌，且聲請羈押並建請將他強制就醫，晚間法院裁定收押禁見。

前鎮草衙二路1家診所26日晚上7點半左右發生糾紛，有思覺失調症的宋嫌帶母親看病，被人糾正要排隊掛號，他情緒失控，突然跑回家拿西瓜刀，再返回現場找糾正他的莊男理論，儘管莊男拿助行器擋住宋嫌攻勢，但手臂仍遭砍傷3刀，送醫縫合，宋嫌則當場逃跑。

警方調查，宋嫌罹患躁鬱症，曾多次對父親施暴，宋父也因此多次申請家暴令，由於宋嫌居無定所，警方逐一查訪他可能出沒地點，28日中午在苓雅區1家醫院外發現他的蹤跡，立刻持傳喚通知書要求他到派出所配合偵訊，且因擔心他偵訊後逃脫恐再度造成其他民眾安全疑慮，警方立即向高雄地檢署聲請拘票，傍晚4點半正式將他逮捕。

宋嫌落網後否認涉案，對警方任何問題均反覆回答：「不知道」，完全不願配合偵訊，警方將他依殺人未遂罪嫌移送法辦，並建請強制就醫，晚間法院已裁定將宋嫌收押禁見。

(中時)