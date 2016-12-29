《時來運轉》灰熊雙塔厲害 雷霆難越雷池
脫胎換骨的雷霆在球隊新一哥「忍者龜」韋斯布魯克（Russell Westbrook）的率領下，目前以20勝12負的戰績穩居西區的第五名。雖然很多球迷對於雷霆關注的焦點都在於，本季雷霆能否在失去了「雷帝」杜蘭特之後，靠著新陣容打進季後賽，但我更關注的焦點卻是在韋斯布魯克之上。畢竟目前韋斯布魯克能繳出平均得分、籃板及助攻都能呈現「大三元」的數據、因此「忍者龜」能否繼「大O」羅伯生（Oscar Robertson）之後，再現平均大三元的成績，就讓我們繼續看下去。
近十場比賽只拿下四場勝利的灰熊，從近況來看相算是有些低潮。雖然這隻球隊這幾年來一直可以算是西區的強權，但由於西區的兩強獨大，因此灰熊還是很難達成奪冠的美夢。話雖如此但我們依舊不能小看「黑白雙煞」小蓋索（Marc Gasol）及藍道夫（Zach Randolph）的制霸禁區能力，畢竟聯盟戰績龍頭勇士本季也曾在此吞下一場敗績。因此，靠禁區鎮壓鎖有列強的灰熊能否依舊在本季找到出路，相信是所有灰熊球迷關心的話題。
本場比賽地主灰熊要讓給來訪的雷霆3.5分，雖然就戰力來看雷霆的排名較佳，感覺受讓有利。但我的觀點是，灰熊在近期雖然只贏四場，但他們在主場能擊敗勇士、火箭、騎士等目前聯盟排名的強權，因此本場比賽看好地主灰熊讓分過盤還是較為有利的選擇。
※本場推薦：灰熊過盤
(中時電子報)
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