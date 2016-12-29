治安敗壞？惡質男客拒付酒錢 猛踹老闆娘險死

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基隆市簡姓男子12日在市區某卡拉OK店內消費，卻拒付700元酒水錢，遭蕭姓女老闆阻攔，未料簡男發狠用腳猛踹對方頭部，令女子頭部出血、顱骨骨折陷入昏迷，警方經連日追查未果，最後靠網友提供資料將簡逮捕歸案，昨天依殺人未遂罪嫌移送法辦。

簡男習慣到蕭女經營卡拉OK店消費，卻常在事後耍賴賒帳，本月12日又要故技重施，卻被蕭女阻攔去路，要求支付700元費用。

簡男發狠推倒女子猛踹頭部及身體，眼見她癱軟躺臥地面，才揚長離去，附近店家聽聞巨響探頭查看，發現女子倒臥地面，緊急送醫，才撿回一命。

蕭女遭人用腳踹猛，全身多處瘀、挫傷、顱骨骨折出血，送醫時陷入昏迷，險些喪命，事隔多天後，警方遲遲逮不到犯嫌，直至熱心網友提供資料，才成功將簡男逮捕歸案，昨天依殺人未遂罪嫌將他移送法辦。

「警察吃案！」蕭女受訪時哭訴，案發時簡男對她手毛腳、強脫外褲，企圖要侵犯，甚至還一度揚言「今天一定要得逞」，不從才遭攻擊，事後還傷重要開刀治療，警方遲遲逮不到人，承受莫大委屈懷疑警察吃案，還曾想過要自殺。

蕭女痛批，「基隆治安這麼差！」晚間7點自己才剛開店，就遭遇到簡男下毒手，事後警方辦事不力，還仰賴網路PO文協尋才順利逮人，認為基隆治安非常差！

基隆市警局解釋，受理本案後即派員現場採證，查訪過程中無法從現場跡證中，比對出犯嫌身分，且該店未裝設監視器，只能從走廊監視器調得影像模糊，且當時被害人於加護病房醫治，無法陳述案情及指認。

警方說，12月21日被害人轉普通病房後，立即派員至醫院提供所清查的可疑對象予被害人指認，被害人也指證是一名洪姓男子，但經查證後發現不是，又在23日與被害人家屬聯繫，建議可藉由社群網路請網友幫忙提供線索，果不其然網友提供情資。

警方在24日至醫院請被害人指認，立即向檢察官聲請拘票，並至涉案人住處埋伏查緝，但因簡男未返家，25日警方獲知出沒於龍安街，立即前往拘獲到案。

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(中時)