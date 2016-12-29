川普酒莊被踢爆正招聘外勞
美國候任總統川普的酒莊正在招聘員工，而且上工日期就在他就職後不久，不過這個就業機會並非給本國勞工，而是要聘請外勞。
儘管口口聲聲說要把工作機會回歸美國勞工，不過川普被媒體踢爆，其擁有的公司還是繼續要雇用外籍員工。
CNNMoney報導指出，川普集團旗下位於維吉尼亞州的Charlottesville酒莊，已經向聯邦勞工部申報將招聘外勞，表示該酒莊需要6名農場和勞務工人，每周工作6天，薪資則是每小時10.72美元，相當於新台幣345元，工作期間則是明年1月31日到6月30日。
這個酒莊屬於川普酒莊(Trump Winery)的一部分，有附設旅館以及品酒室，開放公眾消費。目前酒莊由川普的兒子艾瑞克(Eric Trump)負責打理，不過艾瑞克和川普交接團隊均未回應有關這次聘請外勞的議題。
川普自從競選以來，不斷強調要收緊移民政策並且將工作機會回歸給美國勞工，但媒體不斷踢爆，其實川普旗下的公司大量聘請外國員工。
CNN報導指出，他們分析了聯邦勞工部的申報文件後，發現川普擁有的不同事業群當中，在過去15年獲勞工部批准可以雇用客工(guest worker，亦即季節性合法外勞)的人數，高達1,256人。
CNN也發現，自從川普2015年9月參選總統以來，其擁有的公司也申請過至少190個外國人的工作簽證。不過川普也曾說過，他只有在請不到美國本土勞工的情況下，才會雇用外籍勞工。
(中時電子報)
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