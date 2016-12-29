新疆攻擊事件致1死3傷 警方擊斃4暴徒
新華社報導，中國大陸新疆地區今天發生「恐怖攻擊」事件，造成一死三傷，警方擊斃據稱攻擊共黨機構的四個人，這是這個局勢不安的地區數月來死傷最慘重的類似事件。
新華社引述新疆當局發布的聲明說，四名「暴徒」駕車衝入新疆墨玉縣縣委大院，引爆自製爆燃裝置，造成一人喪生和三人受傷。
報導說，四名攻擊者隨後「遭警方擊斃」。這則簡短的報導將這起事件稱為「恐怖攻擊」。
根據中新社，墨玉縣隸屬和田地區，位於昆侖山北麓，塔克拉瑪干沙漠南緣，縣城距烏魯木齊公路里程1400多公里。1051229
(中央社)
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