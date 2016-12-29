NBA》愛情事業難兩全 禪師宣布解除婚約
尼克總裁「禪師」傑克生28日在個人推特上宣布解除他與湖人總裁珍妮巴斯(Jeanie Buss)的婚約。他們兩人自1999年開始交往，戀情長達17年，並且在2012年底訂婚。不過在2014年，傑克生從洛杉磯遠赴東岸加入尼克隊，之後兩人長期分隔兩地，終於導致解除婚約。
今年71歲的傑克生與55歲的珍妮巴斯共同發表聲明：「基於相互的愛與尊重，我們決定解除婚約。由於我們的職務以及相隔兩地，這段關係已經難以維持。我們共享過許多美好的回憶，期許未來能夠繼續相互扶持。」
傑克生曾經結過兩次婚，他有5個孩子和8個孫子，遠赴東岸以後，他仰賴視訊與舊金山的兒孫們保持聯繫。他與珍妮都表示過遠距離戀情非常不容易，而且聯盟也不喜歡兩支球隊的總裁之間有這樣的關係。傑克生與尼克隊的合約還剩下2年，為了全心經營球隊，他忍痛做出了抉擇。
傑克生1999年加盟湖人，以總教練身分為湖人奪下5座總冠軍，並且與大老闆巴斯(Jerry Buss)的女兒珍妮交往，老巴斯去世後，珍妮的哥哥吉姆巴斯(Jim Boss)成為新任老闆，掌握湖人隊實權並與傑克生勾心鬥角。珍妮當時是執行副總也是大股東，卻無力改變尷尬的處境，最終傑克生以5年6000萬美金遠赴紐約。
珍妮巴斯表示：「我對湖人隊與傑克生的愛永遠不會改變。」除了在湖人隊的職務，珍妮還是女子摔角聯盟WOW的老闆，該聯盟也位在洛杉磯，兩人的事業注定要讓彼此分離。日前傳出傑克生可能藉由珍妮的關係回鍋湖人隊，該流言也不攻自破。事實上就算是珍妮有這個心，恐怕仍過不了吉姆巴斯這一關，傑克生與湖人高層十餘年來的風風雨雨也就此告一段落。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。