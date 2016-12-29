NBA》愛情事業難兩全 禪師宣布解除婚約

2013年的傑克生與珍妮巴斯。(美聯社資料照)

尼克總裁「禪師」傑克生28日在個人推特上宣布解除他與湖人總裁珍妮巴斯(Jeanie Buss)的婚約。他們兩人自1999年開始交往，戀情長達17年，並且在2012年底訂婚。不過在2014年，傑克生從洛杉磯遠赴東岸加入尼克隊，之後兩人長期分隔兩地，終於導致解除婚約。

今年71歲的傑克生與55歲的珍妮巴斯共同發表聲明：「基於相互的愛與尊重，我們決定解除婚約。由於我們的職務以及相隔兩地，這段關係已經難以維持。我們共享過許多美好的回憶，期許未來能夠繼續相互扶持。」

傑克生曾經結過兩次婚，他有5個孩子和8個孫子，遠赴東岸以後，他仰賴視訊與舊金山的兒孫們保持聯繫。他與珍妮都表示過遠距離戀情非常不容易，而且聯盟也不喜歡兩支球隊的總裁之間有這樣的關係。傑克生與尼克隊的合約還剩下2年，為了全心經營球隊，他忍痛做出了抉擇。

傑克生1999年加盟湖人，以總教練身分為湖人奪下5座總冠軍，並且與大老闆巴斯(Jerry Buss)的女兒珍妮交往，老巴斯去世後，珍妮的哥哥吉姆巴斯(Jim Boss)成為新任老闆，掌握湖人隊實權並與傑克生勾心鬥角。珍妮當時是執行副總也是大股東，卻無力改變尷尬的處境，最終傑克生以5年6000萬美金遠赴紐約。

珍妮巴斯表示：「我對湖人隊與傑克生的愛永遠不會改變。」除了在湖人隊的職務，珍妮還是女子摔角聯盟WOW的老闆，該聯盟也位在洛杉磯，兩人的事業注定要讓彼此分離。日前傳出傑克生可能藉由珍妮的關係回鍋湖人隊，該流言也不攻自破。事實上就算是珍妮有這個心，恐怕仍過不了吉姆巴斯這一關，傑克生與湖人高層十餘年來的風風雨雨也就此告一段落。

(中時電子報)