跨年來恆春！賞絕美日落、DIY鹽滷豆腐
跨越2017來趟恆春小旅行吧！看絕美日出、日落、還能大玩DIY！跨年除迎接來年第一道曙光，如果也想向今年最後一道夕陽告別，有可能嗎？
恆春半島的特殊地理位置就能做得到！西邊的車城鄉後灣社區適合觀賞夕陽，東邊的滿州港口社區可以迎接日出，跨年來恆春半島，可以一次滿足大家的兩個願望喔！
位於車城鄉的後灣社區，今年加入恆春半島的生態旅遊行列，遊程包括推動獨木舟、立槳和鹽滷豆腐DIY，水上陸地活動豐富精采。
四季皆可觀賞的夕陽，也是後灣社區特有的自然美景，因此社區夥伴自行舉辦了「好灣夕集」的市集活動，提供大家另類的跨年玩法，向2016年最後一道夕陽告別，邀請所有人一起來後灣搶灘看日落。
看完今年最後的太陽下山後，若是還要搶看2017年的第一道日出，可以再向港口社區報名「茶鹽光色」限額的賞日出遊程活動。
喜歡自然美景的朋友，跨年連假歡迎來恆春半島參加生態旅遊，夕陽日落、晨曦日出，兩個願望一次滿足！
【相關資訊】
2016「好灣夕集」
活動時間：2016年12月31日AM 10:00 –PM 17:00
活動地點：屏東縣車城鄉後灣村後灣（後灣日落大道）
後灣社區聯絡電話：0975726178
茶鹽光色
港口社區聯絡電話：0963-522868
活動日期：2017年1月1日、1月2日
活動限制：每一梯次僅 40 名額，每人888元。
(中時電子報)
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