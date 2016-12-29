愛健康》妙齡女頻經痛 恐是「子宮內膜異位症」作祟

對部分女性朋友而言，經痛痛起來恐要人命，有些人甚至需吃止痛藥才能度過生理期。（達志影像提供）

「大姨媽」報到，渾身不對勁！50％～80％的台灣女性都有輕重不一的經痛，有些人甚至需吃止痛藥才能度過生理期。25歲、未婚的王小姐，每逢生理期就經痛，但她不以為意，沒想到最近半年，不但經痛愈來愈嚴重，痛到出不了門，止痛藥吃好幾顆也沒用，還頻頻拉肚子，生理期之外下腹部也常常不舒服，求醫後才發現罹患子宮內膜異位症。

子宮內膜異位症，育齡婦女的頭號敵人

子宮內膜是位於子宮腔內的腺體組織，會受卵巢荷爾蒙刺激而週期性地增厚、剝落，形成經血。當經血逆流到腹腔，沒有被免疫系統清除乾淨，子宮內膜細胞就會於子宮外落地增生，「異位的子宮內膜細胞，除了散落於腹膜，還可能附著到很多器官上。」

台灣子宮內膜異位症學會理事長曾啟瑞醫師指出，長在卵巢上稱為巧克力囊腫，長在子宮肌肉層則是子宮肌腺症，甚至有跑到直腸、膀胱、肚臍、肺部等處的案例。

隨著每次月經來潮，異位的子宮內膜組織也會受雌激素刺激而出血、沾黏，病人除了嚴重痛經、經血過多，還可能發生腹瀉、骨盆腔疼痛、性交疼痛、排便疼痛、血便等症狀。

不僅影響生活品質，也會使骨盆腔處於慢性發炎狀態，破壞卵巢機能，導致不孕和流產，「臨床發現，不孕的病人經腹腔鏡檢查，約有五成患有子宮內膜異位症，」曾啟瑞醫師表示，子宮內膜異位症雖然是良性的，擴散速度卻很快，影響遍及卵巢、子宮、輸卵管、腹膜，手術後仍有相當高的復發率，不可輕忽大意。

愈忍愈嚴重！及早就醫才是王道

由於子宮內膜異位症的症狀多樣，個人差異性大，不易警覺，患者常拖到病情嚴重才就醫，「有病人一直到囊腫破裂緊急開刀，才發現是子宮內膜異位症。」顏志峰提醒，劇烈痛經，經期間異常出血、骨盆腔痛、腹瀉，都有可能是子宮內膜異位症的徵兆，不可掉以輕心，或認為女生難免有這樣的問題，吃止痛藥忍耐一下就算了。愈早確診，才能阻止病灶擴大，治療效果也更好。

另有網站彙整5個方法舒緩經痛，如喝黑糖薑茶、暖暖包、按摩都能讓「好朋友」來時不會那麼難過。

1、生理期食用黑糖：從中醫養生角度觀看，黑糖是溫補食物，有益氣、緩中（指緩和腸胃道不適）、活血散瘀、溫經、散寒、緩解疼痛，對女性的生理期特別有效。建議可將黑糖加薑茶服用，更能達到保溫取暖作用。

2、使用暖暖包、按摩墊：可將暖暖包、按摩墊放在小腹處，利用其熱感應讓腹部保暖，讓經痛獲得舒緩。

3、按摩舒緩生理痛：可利用按摩降低經痛穴道，主要可針對有「命門穴、三陰交穴、地機穴」4大穴位；另可多按摩腳跟，因腳跟是子宮跟卵巢的反射區，多按摩就能舒緩經痛。

4、簡易氣功手法撫拍：以木形坐姿，將右手微拱，用魚際的部份（大拇指外側到脕關節處）由橫隔下心尖處至恥骨上方這段部位，撫轉拍200下，一邊拍一邊往下腹方向移動。

5、食療並行：生理期時最好少喝冷飲外，不妨也補充酵素益生菌，定期幫腸道大掃除；另醫學研究指出，愛吃魚的女生少經痛，原因是鮭魚、鮪魚所富含的omega-3脂肪酸，多吃能改善經痛。

大致說來，除飲食不正常會造成經痛外，天生體質也有很大關係。如常有經痛問題的女性，最好還是就醫診治，透過早期治療、早期發現，不讓每個月的「好朋友」成為最大的負擔。

(中時電子報)