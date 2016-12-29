NBA》門口堵人! 火箭4球員要修理小牛中鋒
火箭隊28日在客場以123-107大破小牛隊，雙方打得異常火爆，全場出現8次技術犯規，火箭前鋒阿里查(Trevor Ariza)遭驅逐出場。球場上打不夠，賽後差點演出一場「真人快打」，火箭隊哈登、古登、貝弗利、阿里查4人在小牛隊休息室外堵人，他們的目標是小牛中鋒梅傑利(Salah Mejri)。
哈登賽後不滿地表示：「我不知道小牛隊吃錯了什麼藥，他們的教練和球員都很不專業，完全不尊重對手。」特別是小牛中鋒梅傑利，他在比賽中不斷向火箭隊阿里查挑釁，甚至還侮辱了阿里查的妻兒，讓人忍無可忍。賽後記者會上，火箭隊貝弗利跑去向小牛隊教練卡萊爾嗆聲，「你們還真是有品哪，享受你們的球季吧。」之後他在推特上繼續開砲，「今日我們遭遇到的，是對我們以及整個籃球界的侮辱。」
古登生氣地說：「小牛隊說了太多垃圾話，當比賽一面倒之後，他們就只能以這種伎倆來吸引裁判注意，想要製造混亂，幸好我們最後還是贏了。」梅傑利否認侮辱阿里查的家人，不過根據外界的推斷，阿里查並不是火爆的人，梅傑利應該是說了很過份的話才會讓他失控。
最後達拉斯警方及時介入，梅傑利也未踏出休息室一步，火箭隊沒堵到人就離開了球場。所幸這是兩隊本季例行賽最後一次交鋒，火箭隊以4戰全勝橫掃小牛，以小牛目前在西區墊底的戰績，兩隊也肯定不會在季後賽碰頭。
(中時電子報)
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