今秋風災連襲！烏來災後復建有成 新北市府榮獲多項榮譽
104年8月，新北市烏來區忠治里遭受蘇迪勒颱風重創，為烏來歷來最大規模土石流災害，造成金堰道路多處中斷。風災重創烏來，讓烏來成了孤島。連住在烏來福山地區的林慶台牧師也一度傳出失連，牧師還曾徒步11小時為受困災民求援。
災後農業局迅速將便道搶通，新北市府工作團隊在各種艱困條件下，於災後8個月內如期如質完工，提供居民一條安全回家的路，更獲得行政院農業委員會優良農業建設工程優等獎（地方政府唯二之一），三峽及金山區另2件工程亦獲得佳作肯定，得獎數為各縣市第一！
新北市農業局指出，去（104）年8月忠治里金堰道路經蘇迪勒及杜鵑兩個強烈颱風，造成災害範圍廣大，多處道路中斷，災後農業局立即進場搶修復建，迅速搶通便道並進行復建工作。
該處颱災崩落土石堆積、土方鬆軟，期間山區大雨不斷，施工條件惡劣，更遭逢百年難得一見降雪，氣候寒冷，更讓整個復建工作備感艱辛。
烏來在地的林洋山市政顧問指出，農業局的施工團隊冒著風雨，積極趕工，今（105）年4月如期如質完工，也是烏來區忠治里第一件災後重建完工的工程，現獲得該獎項實至名歸，當地居民及往返民眾也對市府高效率的表現予以高度肯定。今年9月27日遭受梅姬颱風強襲(累積雨量達483毫米)，也因本件工程防砂設施發揮功效本地區未再發生災害情形。
農業局長李玟表示，農業局在有限經費、人力及惡劣天候的狀況下克服種種困難，如期如質的完成復建工作，完成不可能的任務，提供居民一條安全回家的路與居住環境。
(中時電子報)
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