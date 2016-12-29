川普轟歐巴馬 交接設路障
美國候任總統川普上任在即，不過川普今天按捺不住，在推特上砲轟美國總統歐巴馬，並指兩人的交接一點都不平順。
喜歡在推特發表意見的川普，今天連番推文將矛頭指向即將卸任的歐巴馬。川普先是發文指出「我正盡力不要被歐巴馬總統的煽動言論和路障所影響，雖然我以為這會是個平順的交接，才不呢！」
媒體解讀，這段話應該是在回應歐巴馬日前受訪時稱，如果他還能連任的話，他將能打敗川普一說。
歐巴馬自從恭喜川普當選後，便承諾會讓兩人的交接過程盡可能順利，不過距離川普就職只剩3個星期左右的時間，兩人卻持續隔空交火，互不相讓。
罵完歐巴馬之後，川普今天又針對聯合國通過的以色列決議案推文力挺以色列。川普推文表示：「我們不能讓以色列被這麼輕蔑以及不尊重的對待，他們曾經有美國這麼個好朋友，但是…」。
聯合國安理會23日在美國投棄權票的情況下，通過以色列停止在約旦河西岸屯墾，引發美、以兩國之間關係緊張。川普今天除了推文抨擊美國不再站在以色列這一邊，也責難歐巴馬為他上任設置路障，川普今天的第三則推文就說，「別再來了，卸任前的開始是伊朗的交易，現在又是聯合國決議案，以色列堅持住，1月20日快到了！」川普此舉明擺著跟歐巴馬打對台。
(中時電子報)
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