雞年來南門市場選年菜！「愛心冰箱」助弱勢過好年

南門市場年菜採購月開跑。（台北市政府市場處提供）

雞年快到了，年菜怎麼準備！除幫媽媽備好料，也能到南門市場買年菜、嘗美味！台北市知名南門市場，一直是消費者感受道地年味、採買年貨的好去處，自今年12月28日至明年1月27日舉辦南門市場年菜採購月，率先曝光雞年新菜。

南門市場也推出年菜便利採購服務，讓民眾能輕鬆嚐到最道地的傳統年菜滋味。此外，市場內也備有愛心冰箱，每日攤商將販賣剩餘可用的食材捐出，提供貧弱老年人與需要幫助的人用餐服務。

台北市長柯文哲（中）大口品嚐「逸湘齋」經典年菜東坡肉，左為南門市場會長王銓國，右為台北市公有零售市場攤商權益聯合促進會理事長林天來。（台北市政府市場處提供）

南門市場王銓國會長表示：「年菜採購月是南門市場傳統，今年南門市場榮獲經濟部中辦品牌市集與4星級市場雙料殊榮，舉辦年菜採購月更希望讓消費者認識南門市場的『品牌認證、星級水準』，而南門市場在搬遷前仍會堅持傳統，提供最真材實料、最道地的年菜供民眾選購，讓民眾能在充斥速食年菜的環境裡，仍能品嘗到最在地的傳統年菜滋味。」

南門市場在年節期間不只提供年菜，生鮮食材更是產地直送，新鮮度滿分，另在市場內設有移動式冰箱提供食品冷藏、冷凍用途，確保食材新鮮，並提供宅配服務，讓民眾不用再提著大包小包逛市場，而便捷的行動支付，今年也新加入支付寶功能，讓更多人可以享受此便利功能，輕鬆採買無負擔。

另外南門市場在二樓諮詢中心旁特設了愛心冰箱，每日攤商將販賣剩餘可用的食材捐出，再由社會局安排收取食材，烹煮為熱食，提供貧弱老年人與需要幫助的人用餐服務，希望集結更多愛心幫助弱勢免於飢餓，並讓過剩食物有效利用，南門市場也希望能透過這樣的方式，讓更多人能開心的度過新年。

南門市場店家「皖玉」推出全新應景年菜「黃金雞肉水餃」。（台北市政府市場處提供）

南門年菜採購月期間，市場內知名攤商包括逸相齋、億長御坊、快車肉乾、老林記、隆記、合興糕糰店、唐旺等知名店家都有推出應景商品，並提供年節優惠與網購服務，讓民眾購物更輕鬆。

另為了維護食品安全，市場內的攤商也都主動將商品送檢驗，要讓民眾不只吃的開心也要安心。且為迎接新春到來，28日當天下午，在南門市場也安排剪紙DIY活動邀請民眾一同感受新春年味！

(中時電子報)