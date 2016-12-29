網壇美女伊凡諾維琪 宣布退休
網壇美女伊凡諾維琪(Ana Ivanovic)日前預告將有重大個人消息，球迷多半猜測與她懷孕的流言有關，結果29日她在臉書上正式宣布，她決定退休了！出身塞爾維亞，今年29歲的伊凡諾維琪目前世界排名63，她曾在2008年奪下法網冠軍，並短暫地登上球后寶座，出道至今已經13年。
伊凡諾維琪在臉書上說：「這是一個最艱難的決定。自我5歲起看到莎莉絲(Monica Sales)我就夢想要踏入網壇，我登上過世界第一，我贏了15座WTA單打冠軍，這些都是我不曾想像過的成就。這項競爭激烈的運動需要良好的身體狀態，因為長年的傷痛，我自認已不具備這樣的狀態，是時候該離開了。我對網球的熱愛永不改變，衷心感謝所有支持我的人。」
雖然在職業生涯後期不斷為傷病所困擾，伊凡諾維琪仍一度重返世界前5，包括2014年在澳網擊敗小威廉絲，展現她堅強的拚鬥意志。伊凡諾維琪今年7月與英超足球明星史旺施泰格(Bastian Schweinsteiger)結婚，還有很幸福的人生在等著她。儘管登上球后的時間並不長，伊凡諾維琪憑藉亮麗的外型，長期都是收入最高的女性運動員之一，她表示退休之後打算投入美容時尚的相關產業。
(中時電子報)
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