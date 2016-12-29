大選被駭 美將對俄採取報復措施

歐巴馬政府仍將對俄羅斯展開報復行動。圖為俄羅斯首都莫斯科市景。(圖:美聯社檔案照)

美國總統歐巴馬卸任在即，不過近日卻外交動作頻頻。有官員透露，歐巴馬政府正著手計畫報復俄羅斯的行動，以懲罰俄羅斯駭入美國大選並影響到希拉蕊的選情。有關的報復行動最快在周四公布。

CNN引述獲得這項報復計畫簡報官員的話說，美國將對俄羅斯採取的報復，包括擴大對俄羅斯的制裁以及外交上的手段。

美國中情局CIA日前發布評估，指俄羅斯駭入了美國大選，情報官員相信此舉是為了傷害希拉蕊的競選。這項結論出爐後，美國總統歐巴馬就曾公開揚言會對俄羅斯展開報復。

(中時電子報)