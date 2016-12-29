以色列總理疑涉不法　傳檢察總長令調查

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以色列第十頻道（Channel 10）電視台今天報導，檢察總長已下令警方就牽涉總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的兩件案子展開刑事調查。報導中未說明案件詳情。

路透社報導，記者求證此事時，司法部發言人不願回應。

尼坦雅胡以往曾否認在向德國採購潛艦案有任何不當行為。當時媒體報導，可能有利益衝突情事，牽涉到他的律師。

報導說，檢察總長曼德布里特（Avihai Mandelblit）所調查的這兩件案子中，有一件是大眾還不知道的。1051229

(中央社)