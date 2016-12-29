NBA》詹姆斯談爭議球：我沒有技術犯規

騎士隊詹姆斯(中)對戰勇士隊時出現爭議判決。(美聯社資料照)

騎士與勇士的耶誕大戰，騎士憑藉厄文精采的準絕殺獲勝，但因裁判報告的出爐，這場勝利卻被搞得烏煙瘴氣。聯盟指出最後兩分鐘有兩次漏判，包括詹姆斯終場前1分43秒的扣籃，他掛在籃框上長達2.86秒，是一個漏判的技術犯規。

詹姆斯本人對此做出回應，他認為自己沒有犯規，「我掛在籃框上並未構成延誤比賽，當時哨音已經響了(格林犯規, 詹姆斯可加罰1球)，並且勇士叫了暫停，事實上我可以掛在那裏直到比賽開始為止。如果比賽進行中我當然不能那麼做，但那是暫停時間。」

杜蘭特前日痛罵裁判報告，指責聯盟把過錯推給裁判，詹姆斯也抱持相同看法，他說：「我不喜歡裁判報告，裁判幹了48分鐘的活，不應該只檢視最後兩分鐘。我們必須要認真打球，開場兩分鐘和最後兩分鐘都很重要。」聯盟的裁判報告幾乎得罪了所有的人，贏球的一方贏得不開心，輸球的一方輸得更火大，裁判更是變成替罪羊。到了季後賽之後，這種爭議肯定還會更多。

(中時電子報)