網賽太磨人 前球后伊娃諾維琪29歲退休

塞爾維亞籍前世界網球天后伊娃諾維琪今天宣布，將在29歲的年齡由網壇退休，她承認比賽太過累人，讓她難以承受，而且她不再覺得自己身體狀況好得足以持續演出最佳水準。

相貌甜美的伊娃諾維琪（Ana Ivanovic）備受球迷喜愛，她2008年曾登上女網世界排名第一寶座12周，那個球季她還贏得法國公開賽冠軍，這也是她職業生涯唯一一次在大滿貫賽封后。

福斯廣播公司體育台（Fox Sport）報導，投身網壇已13年的伊娃諾維琪發布聲明表示：「我已決定由職業網壇退休。這是個艱難的決定，但有許多事值得慶幸。」

她說：「我曾名列世界第一，2008年還贏過法國公開賽冠軍。我已見識到自己從未夢想能達到的高峰。」

伊娃諾維琪表示：「我也贏得過15次世界女子職業網球協會巡迴賽（WTA Tour）冠軍，還三度打進大滿貫賽決賽，一次打進聯邦盃決賽，更打過許多值得懷念的比賽。」

她又說：「不過，不論是任何職業運動，要見識這種『高峰』得要有頂尖體能表現，而眾所周知我常為傷勢所苦。要能夠達到自己要求高標準的表現時，我才會比賽，但如今我已力有未逮，因此是時候告退了。」

伊娃諾維琪與男網名將喬科維奇（Novak Djokovic）是塞爾維亞網壇雙傑，她2008年在法國公開賽決賽擊敗俄羅斯好手沙菲娜（Dinara Safina）奪冠，喬科維奇同一年稍早也在澳洲公開賽封王。

不過，伊娃諾維琪球后寶座沒坐太久，2009年底世界排名滑落到22，經過一陣低潮，她在2014年重登世界前五強，去年還打進法國公開賽準決賽。

伊娃諾維琪上次出賽是今年9月的美國公開賽，她在首輪比賽就落敗出局，她的世界排名因而自2010年以來首見跌出50名以外。

她當時宣布，由於手腕傷勢復發，加以腳趾也須接受手術，遵醫囑決定暫停比賽到2017年。

世界女子職業網球協會主席賽門（Steve Simon）讚揚伊娃諾維琪的成就，推崇她是「真正的冠軍，也是女網運動很棒的大使」。

伊娃諾維琪目前世界排名第63，她今年與德國足球明星史汪斯泰格（Bastian Schweinsteiger）結婚。1051229

(中央社)