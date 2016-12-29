萬華雙Ｂ對撞 駕駛酒駕送辦

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台北市萬華區西寧南路與漢口街二段交岔口29日深夜發生兩台BMW對撞事故。(杜宜諳攝)

兩台BMW車頭皆毀損，車內安全氣囊也全數啟動。(杜宜諳攝)

BMW640IM駕駛在經過酒測後，被依公共危險罪送辦。(杜宜諳攝)

BMW640IM駕駛在經過酒測後，被依公共危險罪送辦。(杜宜諳攝)

台北市萬華區西寧南路與漢口街二段交岔口29日深夜發生兩台BMW對撞事故，一台BMW420I由北向南行經路口時，遭到另一台由西向東行的BMW640IM直接撞上車頭，兩台BMW車頭皆毀損，車內安全氣囊也全數啟動，並停擺在便利商店門口，所幸並無行人遭到波及。

警消獲報後立即前往現場將BMW640IM車上一名乘客送醫救治，BMW640IM駕駛在經過酒測後，被依公共危險罪送辦，而420I駕駛也被帶往派出所做筆錄。詳細肇事原由仍待後續釐清。

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(中時)