民調：美國最欣賞的男人仍是歐巴馬 川普居次

美國總統歐巴馬(右)和第一夫人蜜雪兒到夏威夷參加勞軍活動。(美聯社)

民調公司蓋洛普(Gallup)公布的民調顯示，現任總統歐巴馬仍是在全世界名人中、美國人最欣賞的男人，今年意外當選美國總統的紐約富豪川普(Donald Trump)則僅居第二名，輸給他的競爭對手、前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)則蟬聯美國人最欣賞的女性。

根據雅虎新聞(Yahoo News)，該公司在訪問1,028名美國成年人他們在全世界中最欣賞誰後，約22%的受訪者回答歐巴馬，約15%回答川普、約4%回答現任教宗方濟各(Pope Francis)，約2%回答在初選時就落敗的民主黨候選人桑德斯(Bernie Sanders)。

雖然歐巴馬獲選為美國人最欣賞的男人不令人意外，因總統往往都蟬聯這民調的冠軍，過去只有在總統非常不受歡迎時才有例外，但是這次歐巴馬只領先川普7%，是差距最小的一次。蓋洛普表示，歐巴馬民調較高是因為受訪者中，約一半的民主黨人選歐巴馬，但共和黨人中只有34%選了川普。

希拉蕊則是連續第15次蟬聯美國人最欣賞的女性，事實上她總共已經贏得這頭銜21次。第一夫人蜜雪兒(Michelle Obama)也連續7年再度成為第2欣賞的女性，今年有8%受訪者選擇她，也是歷年來最高的一次。第三名和第四名分別是德國首相梅克爾(Angela Merkel)和美國脫口秀主持人歐普拉(Oprah Winfrey)。

(中時電子報)