濕冷再一天！明起回暖 跨年好天
今日大陸冷氣團雖逐漸減弱，但各地天氣仍偏涼，今晨淡水僅有14.4度，預測各地溫度，北部14-19度、中部14-21度、南部15-21度。降雨方面，受到南方雲系影響，各地及澎湖有局部短暫雨，金門、馬祖為多雲到陰的天氣，外出仍要記得攜帶雨具及注意保暖。
另外由於強烈東北風影響，臺灣海峽北部平均風力8至9級，最大陣風11級；臺灣北部海面、臺灣東南部海面及臺灣海峽南部平均風力將增強至7到8級，最大陣風10級，海上作業船隻請特別注意。
而明天起，隨著冷高壓東移出海，各地也會逐漸回暖，更有機會能夠見到陽光，目前看來，周六起的元旦連續假期，各地都是多雲到晴的穩定回暖好天氣，民眾可以放心安排跨年戶外行程。
至於在今天空氣品質部分，29日高屏地區空氣品質指標(AQI)為對敏感族群不健康等級。其他及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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