美股收黑 道瓊攻2萬點大關又無功而返

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美國股市今天下挫，三大指數都收黑，道瓊指數對2萬點大關發動的攻勢又無功而返，金融股與一些其他最近表現強勢的類股走弱，顯示投資人在最近的漲勢後獲利出場。

道瓊工業指數終場下跌111.36點，或0.56%，收在19833.68點。

標準普爾500指數下跌18.96點，或0.84%，收在2249.92點；那斯達克指數下跌48.89點，或0.89%，收在5438.56點。1051229

(中央社)