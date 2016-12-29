MLB》禁藥獲赦？邦茲高票衝擊名人堂

生涯762轟的美職全壘打王邦茲。(美聯社資料照)

生涯762轟的美職全壘打王邦茲(Barry Bonds)，生涯投出4672次三振的「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens)，儘管名滿天下，但雙雙因為禁藥問題，被拒於名人堂之外。然而在2017年名人堂的票選，兩人的得票率卻大幅竄升，根據目前統計的122張選票(總選票435張)，邦茲與克萊門斯獲得了70.9%的高支持度，距離75%的門檻已經不遠了。

這個結果震驚了外界，邦茲與克萊門斯在2016年的票選只分別獲得44.3%與45.2%，這次的得票率可說有如火箭般的竄升。今年首度加入票選的拉米瑞茲(Manny Ramirez)也有禁藥麻煩，但他仍獲得31.5%的高支持，頗令人意外。

《今日美國》指出進入名人堂是一個尊榮，而不是權利。這些使用禁藥的欺騙者擁有很多權利，但他們不配享有如此尊榮。如果讓這些人進入名人堂，「貝比魯斯會同意嗎？泰柯布會同意嗎？漢克阿倫會同意嗎？」

擁有32年資歷的美國棒球作家協會成員邁爾斯(Gene Myers)，說明了他投給邦茲和克萊門斯的理由。「歷經了棒球界黑暗的禁藥年代，我不得不承認，我根本無法區分誰是『清白的』還是『有罪的』，我認為棒球界必須要在名人堂面對這些不堪回首的歷史，愈來愈多的投票者和我有類似的想法。我們把禁藥年代的聯盟執行長賽里格(Bud Selig)送入名人堂，卻把同樣年代的指標性球員拒之門外，這有違常理。」

生涯獲得7座賽揚獎的克萊門斯。(美聯社資料照)

理論上作弊的人愈多，作弊的風險就愈小，收益也愈低；但是不作弊的人受害也愈大。換言之，若使用禁藥的人很少，對於清白的球員並無太大影響；當禁藥氾濫到一個程度以後，不使用禁藥的球員反而會追不上其他人的表現，不得不向藥物妥協，最後形成集體的腐敗。

自由車傳奇名將阿姆斯壯(Lance Armstrong)長期服用禁藥，是為了讓自己站上世界頂峰，但有一部分選手實在是因為禁藥氾濫而不得不為。原本使用禁藥是為了超前別人，到後來用藥只是為了在爬坡時不被自己的車隊給甩下。

另一方面，正由於禁藥風行，始終潔身自愛的球員才更令人尊敬，如果還能繳出良好的表現，就稱得上是當代的頂級球星。小葛瑞菲(Kenneth Griffey Jr.)即是最好的例子，同樣出自禁藥年代的他在2016年第一次叩關名人堂就獲得了99.3%的史上最高得票率。

即使邦茲和克萊門斯這次還不能過關，但業界的風向似乎開始轉變，他們登上名人堂的日子也許不遠了。本屆名人堂投票的結果將在明年1月出爐。

(中時電子報)