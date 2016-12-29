嘉莉費雪剛過世 母黛比雷諾傳緊急送醫
美國媒體報導，因主演「星際大戰」（Star Wars）系列電影成名的好萊塢女星嘉莉費雪昨天剛辭世，她曾為著名影星的母親黛比雷諾今天被緊急送醫，據傳可能中風。
娛樂新聞網站TMZ報導，84歲的黛比雷諾（Debbie Reynolds）今天在兒子陶德（Todd Fisher）比佛利山的家中，討論嘉莉費雪的後事，下午1時左右家中有人打電話報案求救，據傳她可能中風。
黛比雷諾1950至1960年代紅遍好萊塢，著名的電影包括「萬花嬉春」（Singin' in the Rain）。
嘉莉費雪（Carrie Fisher）在星際大戰中飾演反抗軍領袖莉亞公主（Princess Leia）。她23日搭機從倫敦飛來洛杉磯，在快抵達時心臟病發，病情嚴重，昨天早晨與世長辭，享年60歲。
嘉莉費雪是歌星艾迪費雪（Eddie Fisher）和黛比雷諾之女。父親後來於1958年為了女星伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）拋棄妻女。1051229
(中央社)
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