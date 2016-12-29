獲總統赦免 法射死家暴丈夫女性今獲釋
69歲的法國家暴受害者Jacqueline Sauvage在今年初獲得法國總統歐蘭德(Francois Hollande)的赦免後，今天終於得以步出監獄大門、重獲自由。
根據法新社(AFP)報導，法國總統稍早的聲明表示，他赦免Sauvage是因為他認為，監獄已經不是Sauvage該待的地方了，她該待的地方是家人的身旁。她的女兒之一Carole Marot表示，她在前往監獄迎接母親的途中，不停哭泣和感動，她非常感謝歐蘭德總統。
Sauvage在2012年兒子上吊自殺一天後，對毆打、性侵她47年的丈夫Norbert Marot的背部開了三槍、導致他死亡。Sauvage因此在2012年被判謀殺罪有罪，並被處以10年有期徒刑，2015年Sauvage雖然一度上訴但法院仍維持原判。
但她的三個女兒在法庭上表示，有暴力傾向和酒癮的Marot也毆打和性侵她們。Sauvage在法國變成了家暴受害者的象徵，女權團體、名人和政治家也對Sauvage的遭遇深表同情，呼籲歐蘭德介入此事的請願書也獲得43.6萬個簽名。
今年1月歐蘭德就已赦免Sauvage，讓她可以向法院訴請臨時放行，但最後這些訴求都沒有成功，上訴法庭認為Sauvage沒有表現出懺悔的態度。
法國憲法在1958年賦予總統減刑或是暫緩徒刑的權力，2008年修憲後法國總統無法再無差別的赦免一群罪犯，只能赦免個人。
(中時電子報)
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