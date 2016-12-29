巴西情侶機上吵架 美航班機迫降

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巴西諺語說：「夫妻吵架，沒人可摻和」，今天凌晨1架從巴西聖保羅飛往美國紐約的美國航空公司班機，因機上1對情侶起爭執，迫使機長臨時決定在巴西利亞降落。

「環球報」（O Globo）報導，今天凌晨2時許，美國航空班機機長通知巴西利亞機場塔台，表示機上情況混亂，必須降落。

聯邦警察報告指出，當時女乘客「極端具攻擊性」，未遵守空服人員的輔導留在自己的座位上，即使在聖保羅機場起飛時也一樣。

聯警還指出，機長因女乘客不斷對空服人員謾罵而決定降落，以維護機上秩序。

根據報導，這兩名起爭執引起騷動的乘客像什麼事都沒發生似的下機，完全沒有覺得不好意思。1051229

(中央社)