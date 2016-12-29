菲國2起爆炸案 至少30人受傷
目前菲律賓各地仍沉浸在耶誕節的歡樂氣氛之中，但相繼有人趁機製造恐慌，昨晚發生2起爆炸案，導致至少30人受傷。
菲律賓陸軍第8步兵師發言人胡尼亞（Cherry Junia）今晨在廣播節目中說，中部雷伊泰省（Leyte）希隆戈斯鎮（Hilongos）昨天舉辦地方慶典，晚間9時左右1場拳擊賽正舉行時，附近然發生爆炸。
爆炸是由土製炸彈引起，炸傷23人，當地軍警尚未確認嫌犯身分與動機。
另方面，南部的北可塔巴托省（North Cotabato）艾留山鎮（Aleosan）公路旁也遭人放置炸彈引爆，導致7人受傷。
菲律賓最近發生多起爆炸案或企圖引爆未遂。
24日晚間約9時30分，北可塔巴托省米薩牙卜鎮（Midsayap）1座教堂附近，有人在警車底下放置炸彈並引爆，導致17人受傷，包括1名警察和2名兒童。
11月28日清晨，1名清潔人員在馬尼拉灣畔美國駐菲大使館附近的垃圾桶裏，發現1枚土製炸彈，警方獲報後到場引爆炸彈。1051229
(中央社)
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