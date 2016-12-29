法老婦殺夫解脫一生家暴 獲特赦免服刑
法國一名遭受47年家暴的婦女，因不堪虐待而殺夫，被判處10年有期徒刑，社會普遍同情她的遭遇，將她視為家暴受害者象徵。她今天獲得總統特赦，立即終止服刑，步出監獄。
69歲的索瓦吉（Jacqueline Sauvage）與丈夫馬洛（Norbert Marot）結婚後，就一直遭受家暴，痛苦長達47年，連他們的女兒也成為受害者，兒子則於2012年自殺身亡。
忍無可忍的索瓦吉在兒子死亡隔天，持獵槍朝馬洛後背擊發3槍致死，被判處10年有期徒刑。
法國社會普遍同情索瓦吉的悲慘遭遇，也不捨她年事已高還要坐牢，超過40萬人連署要求總統歐蘭德（Francois Hollande）特赦。
歐蘭德今年2月針對索瓦吉的牢獄刑罰給予「部分赦免」，准許她申請有條件獲釋，但索瓦吉的申請遭到法院駁回。
歐蘭德今天進一步給予索瓦吉「完全赦免」，且立即生效，總統府艾里賽宮（Elysee）的聲明表示，「總統認為索瓦吉女士今天不應再待在監獄裡，而應和她的家人在一起」。
完全赦免意味索瓦吉得以立即終止服刑、步出監獄。她的3個女兒擔心她的健康，長期為了終止刑期而奔走，還寫信給歐蘭德要求完全特赦，而今終於如願。
在法國政界，這個決定也獲得一致認同，不論左派、右派、中間派甚至極右派，都支持索瓦吉獲釋。1051229
(中央社)
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