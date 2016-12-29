12月29日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●陸委會主委張小月：明年兩岸關係 不敢樂觀評估

兩岸關係陷入「冷和」，官方交流停擺，前景未明。陸委會主委張小月昨坦言，5月20日迄今，兩岸關係不是太好，明年主要看美中關係走到什麼面向，再加上中共內部將召開第19次全國代表大會，當然希望兩岸不要有意外與差錯，在此情況下，不敢有樂觀評估。

●蔡總統上任首例 家暴男殺妻、幼女判死定讞

男子李宏基持刀刺死陳姓前妻後，擄走6歲長女燒炭同歸於盡卻獨活，一審判他無期徒刑，二審及更一審認為他已無教化可能，改判死刑，最高法院認為，李自知法網難逃，主動求死，法院判死，足當「死者與我皆無憾焉」，昨駁回上訴，判死確定。這是蔡英文總統上任後，首宗死刑定讞案。

●無論尋什麼新共識取代九二 國台辦：一中核心認知不能偏離

大陸學界稍早提出，若民進黨新政府不接受「九二共識」，兩岸可尋找新共識。對此，大陸國台辦發言人安峰山28日表示，無論怎麼表述，「都不能偏離兩岸同屬一中的核心認知」。他重申，只有承認「九二共識」、認同「兩岸同屬一中」，兩岸才能重回和平發展軌道；台灣當局要把兩岸關係根本性質「講清楚、說明白」。

重點要聞

●殺妻女 人魔死刑定讞

殺人償命！桃園李姓男子屢對妻女家暴而入監，出獄後前年為報復妻子訴離獲准取得監護權，竟南下高雄持藍波刀當街刺死陳姓前妻，擄走6歲長女欲燒炭同歸於盡，豈料女兒慘死李男獲救，出庭更揚言跟前妻娘家的恩怨「不死不休」；最高法院強調，少數國人認為「殺人不會處死」，這是錯誤觀念，昨以6大理由將這名殺妻女的家暴人魔，判處死刑定讞。

●葡萄王爆改標 賣過期靈芝王

四十五年老牌生技廠葡萄王驚爆將過期產品改標重新上架！《鏡週刊》報導，葡萄王涉嫌竄改旗下熱銷二十年的靈芝王、多醣靈芝王等六項知名產品標籤，重新包裝後再上架銷售，估計有二十萬顆產品恐被消費者吃下肚。衛福部食藥署昨兵分三路至葡萄王工廠稽查；台北地檢署亦表示，已接獲檢舉，全案朝偽造文書、違反《食品安全衛生管理法》等罪調查。

●迎跨年150萬人潮 北捷連駛42小時

台北市政府後天（31日）將在府前廣場舉辦跨年晚會，搭配台北101跨年煙火秀，預估信義商圈將湧入150萬人潮，市府昨指，當晚周邊將3階段交管，至元旦清晨恢復通行，為疏運龐大人潮，台北捷運依慣例從31日清晨6時開始營運，至明年1月2日凌晨零時才收班，42小時不打烊陪民眾過年，呼籲民眾依「分線搭乘，3線離場」搭乘撇步進出。

重點要聞

●日本對台窗口 明年更名「日台交流協會」

日本對台窗口、日本公益財團法人「交流協會」（Japan Interchange Association）明年元旦起將更名為公益財團法人「日本台灣交流協會」（Japan-Taiwan Exchange Association）。對此，外交部昨天表示歡迎，並指此一新名稱明確反映該協會在台工作實質內涵，印證台日雙邊關係。

●納米比亞屠殺 德將道歉賠償

早在二戰期間的猶太大屠殺之前，德軍曾於一九○四到○七年間在現今西非的納米比亞殺害和虐死約十萬人，被視為廿世紀第一場「種族滅絕」行動，但早已被世人遺忘，如今德國政府決定贖罪，預期在明年六月之前完成與納米比亞政府的賠償協商後正式道歉。

●國民黨化解風暴 黃復興黨部併選延後

國民黨中常委昨天原本欲串連，否決上周中常會議通過的黨務選舉變革案。但在國民黨中央軟硬兼施下，順利化解中常委的抗爭，確定黨主席等四項黨職選舉，提前到五月二十日不變，但黃復興黨部併選案，將從下下屆才開始實施。會中並決議，下屆黨代表應選總額，依票票等值精神，重新訂定，黃復興黨代表將適度增加。

重點要聞

●日對台機構正名：日本台灣交流協會

妾身未明四十四年的日本「公益財團法人交流協會」昨宣佈，明年一月一日起將「正名」為「公益財團法人日本台灣交流協會」。這是台日一九七二年斷交後的最大突破，日方首次正視台灣存在，回應台灣人「使用台灣名稱」的願望，也顯示日本願以「國對國」模式處理對台關係的決心。

●不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救

台灣部分國安人員在退役或離職後前往中國，常遭中國鎖定，不僅影響人身安全，甚至出現國安漏洞；為此，國安局長彭勝竹十二月初對局內退役或離職人員發出公文，建議不宜進入中國、港澳地區，如被建議不要進入卻仍進入而遭中國拘留，依法將不營救、補助。立委則籲政府多做提醒，讓國安人員提高警覺。

●死刑未廢 殺妻殺女判死定讞

李╳基殺害妻女案，最高法院昨審結，刑九庭合議庭認定，李男殺害至親前計畫縝密，事前藏刀、準備燒炭工具，事後無悔意，還心存報復，合議庭整理出六大理由，認為：死刑未廢，不該有「殺人不會死」、「只殺一個，不致處死」錯誤觀念；殺童是最嚴重犯行；被告若自知死罪難逃而主動求死，則判死是「死者與我皆無憾焉」等等，判死刑定讞。

(中時電子報)