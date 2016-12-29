跨年氣溫回升 元旦中南部高溫上看28度

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今年快結束，中央氣象局最新預報，31日跨年當天氣溫回升，106年元旦西半部晴朗，東半部短暫雨，中南部高溫上看攝氏28度。

氣象局說，今天起大陸冷氣團逐漸減弱，各地天氣偏涼，北部、東北部白天高溫17度至19度，中南部及花東地區20度、21度，另受南方雲系影響，各地有局部短暫雨。

氣象局預報，明天30日各地清晨氣溫仍低，白天起至31日跨年當天，氣溫逐漸回升；東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明年106年1月1日至4日，東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區都是好天氣，北部高溫約25度、26度，中南部約26度至28度，東半部24度至26度。1051229

(中央社)