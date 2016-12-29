瑞士：巴西建商行賄 至少獲利3倍

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瑞士法務部估計，巴西石油公司貪瀆案主要涉案建商Odebrecht每支付100萬元（可以是美元、瑞士法郎或巴西幣）的賄款，至少獲利400萬元。

這項比例由建設公司與瑞士簽署的從寬處理協定文件確定，內容未指出特定貨幣，只是作為貪腐收益的參考。

瑞士檢察官在從寬處理協定文件中指出，支付賄款的交易「獲利高」，且具備「高度職業水準」，分階段進行，以偽裝受益人和資金來源，牽涉到多達10個國家的廣大銀行帳戶和交易網絡。

瑞士法務部指出，Odebrecht不僅未能阻止政客貪汙，反而透過公司的秘密組織「賄絡部門」有系統性的操作貪腐機制，支付政客賄款。

本月21日，Odebrecht和旗下石化公司Braskem與瑞士、美國和巴西簽署從寬處理協定，配合3國當局調查，以擺脫官司。

建設公司在瑞士支付的大部分賄款，都在歐洲國家銀行間轉移和活動。

美國的部分賄款則透過當地銀行和建設公司在美國進行的項目處理。該國政府也懷疑當地公民或企業與Odebrecht達成協議犯下罪行。1051229

(中央社)