日防相自珍珠港返日 隨即參拜靖國神社

我要評比

日本防衛大臣稻田朋美28日一早便到位於東京九段下的靖國神社參拜。這是稻田就任後首度參拜靖國神社。

稻田甫跟隨日本首相安倍晉三赴美國夏威夷珍珠港走一趟「和解之旅」。安倍誓言，不再讓戰禍重演，隔天防衛大臣參拜靖國，這是意味著日本只要跟美國和解嗎？

(中時)