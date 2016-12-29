星戰演員費雪之母呼吸不順送醫

2003年戴比‧雷諾茲(左)和其女凱莉‧費雪出席一場慈善時裝秀。(美聯社)

著名好萊塢女星戴比‧雷諾茲(Debbie Reynolds)，在其女兒、在《星際大戰》飾演莉亞公主的嘉莉‧費雪(Carrie Fisher)過世一天後，周四傳出因呼吸出現問題而入院的消息。

昨天雷諾茲的女兒、在《星際大戰》中飾演莉亞公主的嘉莉‧費雪才因為心臟病過世，年僅60歲。已經高齡84歲的雷諾茲目前情況不明，《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)的消息來源指出，雷諾茲抱怨呼吸問題，救護人員約下午一點出現在其子的住處。

洛杉磯消防局表示的確在該處接到一名女性需要醫療協助的電話，目前這名女性已經被送往錫安山醫療中心醫院(Cedars Sinai Medical Center)，但消防局發言人不願透漏這名女性的身分、年齡和病況。

雷諾茲是美國好萊塢1950年代和1960年代的著名影星和歌星，其最著名的作品包括1952年的音樂歌舞劇《萬花嬉春》(Singin’s in the Rain)等。她曾獲得奧斯卡最佳女演員提名，也曾登上百老匯舞台秀等。

(中時電子報)