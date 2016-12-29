小S大陸開唱掀交往內幕 嗆佼佼裝傻

小S在北京開唱，和黃子佼互動超幽默。（圖／取自微博）

黃子佼與小S分手多年，目前小S更是個幸福人母，黃子佼與女友孟耿如戀情也很穩定，可兩人昨晚在北京「I Do致愛演唱會」上再相遇，你來我往還是很有話題，其中佼佼還問小S為何要用「Elephant Dee」時，小S大嗆他「你在那邊裝傻！？」笑壞眾人。

小S昨以「Elephant Dee」身分到北京開唱，碰上主持人黃子佼，兩人再度同台，卻依舊有鬧不完的話題，佼佼好奇問她為何取「Elephant Dee」，認為這名字有些沒氣勢，沒想到小S開大絕，直呼「這是我們交往時刺（青）的，你在那邊裝傻！」讓佼佼無奈直呼「妳好煩。」

訪問之中，佼佼也認真想問小S問題，但一說到「我有個疑問時」，小S馬上插嘴接「是不是還愛你嗎？」讓佼佼快要受不了，台下的徐媽媽也看得笑哈哈。不過演唱會主題是「I do」，小S也聊了老公許雅鈞對她求婚的過程，沒想到佼佼搞笑稱「我其實沒有很想聽這段」，讓小S也笑歪。

但最終黃子佼還是靜靜聽著小S講完她被求婚的內容，讓不少網友都讚「這才是真正愛過一個人，分手後你還能笑著祝福」的完美呈現。

(中時電子報)