路見不平勸架 巴西小販被打死
耶誕夜又稱平安夜，但街頭暴力問題嚴重的巴西聖保羅，卻在平安夜發生1名54歲的小販為救人賠上自己的性命，引起社會不平之鳴，紛紛聲討2名兇嫌。
聖保羅警方於昨晚和今天下午先後逮捕21歲的納西門托（Ricardo Martins do Nascimento）和26歲的桑托斯（Alipio Rogerio Belo dos Santos）。
他們兩人是表兄弟，涉嫌於平安夜在聖保羅市中心一處地鐵站內將54歲的小販魯亞斯（Luiz Carlos Ruas）活活打死。地鐵站內的安全錄影系統記錄了整個施暴過程。
據警方指出，耶誕節當晚，兇嫌之一在唐彼得二世地鐵站附近當街便溺，遭1名易裝癖訓斥，雙方始起爭執，隨後2名兇嫌開始追打易裝癖，魯亞斯見狀出手搭救，結果被暴打致死。
2名兇嫌的代表律師聲稱，是易裝癖企圖搶桑托斯的手機，雙方才起爭執，而小販不明究理勸架，卻拿酒瓶打其當事人的頭。
納西門托在警局坦承犯下暴行，但辯稱自己當時喝醉酒，迷迷糊糊地根本不知道發生什麼事。
今天下午，14名現場目擊證人前往警局指認兇手，其中6人當場站出來指認，其他人經由照片指認。警方已聲請羈押2名兇嫌，進一步偵查。1051229
(中央社)
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