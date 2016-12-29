歐巴馬最受美國人景仰 川普居次

我要評比

根據今天公布的最新調查，美國現任總統歐巴馬擊敗即將入主白宮的川普，成為2016年最受美國人仰慕的人物。

法新社報導，蓋洛普（Gallup）調查中，22%受訪者選擇歐巴馬，高於川普的15%。羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）則是4%，落居第3。

角逐白宮大位落敗的希拉蕊．柯林頓是2016年最受美國人景仰的女性，12%受訪者選擇她。希拉蕊．柯林頓和歐巴馬自2008年來，已經雄踞榜首多年。

這項調查往往有利於現任或卸任元首和第一夫人，這次發布時間點適逢敏感時刻。

近幾週來，川普和白宮為了內政外交政策關係緊張。歐巴馬週末表示，要不是憲法規定，他可能可以3度當選。川普則在推特上直斥「不可能」。

川普或許可以稍感安慰，川普過去5度入選美國10大最受仰慕人物之列，最近一次在2015年。川普首次登上前10名是在1988年。

女性人物方面，希拉蕊．柯林頓21度登上最受仰慕女性之首。希拉蕊．柯林頓首次榮登榜首是在1993年，當時是第一夫人。

目前的白宮第一夫人蜜雪兒．歐巴馬今年屈居第2，8%受訪者選擇她。

至於前5名的其他女性人物，有德國總理梅克爾（Angela Merkel）、脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）和艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）。（譯者：中央社劉淑琴）1051229

(中央社)